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Pellegrini frena ancora: Parma a rischio, derby nel mirino per prendersi la Roma

Redazione
Pubblicato 1 ora fa il 06/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Pellegrini frena ancora: Parma a rischio, derby nel mirino per prendersi la Roma

Uno di quegli aggiornamenti che possono incidere sul finale di stagione della Roma, soprattutto nella corsa al quarto posto. Le condizioni di Lorenzo Pellegrini restano un tema caldo in casa giallorossa.

Roma, va a rilento il recupero di Pellegrini

Il recupero del capitano procede più lentamente del previsto. La lesione alla coscia non è ancora completamente riassorbita e, nonostante la volontà del giocatore di esserci, la sua presenza contro il Parma al Tardini appare al momento molto improbabile.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, l’obiettivo realistico diventa quindi il derby contro la Lazio, in programma a metà maggio. Una sfida che Pellegrini conosce bene: all’andata fu decisivo e vuole ripetersi. Sullo sfondo restano anche le questioni contrattuali, con possibili sviluppi a fine stagione, soprattutto in base al futuro della panchina giallorossa.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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