Parma-Roma, arbitra Chiffi: Mazzoleni al VAR

Non è una designazione che accende particolari entusiasmi, ma porta con sé diversi spunti e qualche precedente che in casa Roma difficilmente viene dimenticato. La scelta arbitrale per la sfida contro il Parma, infatti, non passa inosservata.
Parma-Roma, arbitra ChiffiSarà Daniele Chiffi a dirigere la gara del Tardini, con Mazzoleni al VAR, una presenza che torna a far discutere dopo i recenti episodi contestati. Per Chiffi si tratta della seconda direzione stagionale con i giallorossi: l’unico precedente risale al successo per 2-0 sul campo del Torino dello scorso gennaio. Il bilancio complessivo con la Roma è comunque positivo (8 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte), ma non mancano episodi controversi, tra rigori discussi e cartellini pesanti. Sullo sfondo resta anche il precedente con Mourinho, che lo definì duramente in passato. Attenzione anche alla sala VAR: Mazzoleni torna protagonista dopo le polemiche di Genoa-Roma, e la sua presenza aggiunge ulteriore pressione su una gara già delicata nella corsa Champions.
Parma-Roma (ore 18)
Arbitro: Chiffi.
Assistenti: Bahri e Vecchi.
IV Uomo: Maresca.
Var: Mazzoleni.
Avar: Paganessi.