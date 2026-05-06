Mercato, Wesley incanta e mezza Europa si muove: la Roma resiste, ma l’estate può cambiare tutto

Non è ancora tempo di trattative concrete, ma i segnali iniziano a essere chiari: quando un giocatore si impone così rapidamente, è inevitabile che i riflettori delle grandi d’Europa si accendano. In casa Roma, il nome caldo è quello di Wesley.

Mercato, mezza Europa su Wesley

Il laterale brasiliano ha attirato l’interesse di diversi top club grazie a un rendimento costante e di alto livello. Arrivato dalper circa 30 milioni, il numero 43 si è preso subito la fascia, diventando imprescindibile per. L’ultima prova contro laè solo l’ennesima conferma di un giocatore completo: spinta, tecnica, copertura e anche gol.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, al momento non sono arrivate offerte ufficiali, masono alla finestra. Lavorrebbe blindarlo e non ha alcuna intenzione di cederlo, ma l’estate — complice anche il palcoscenico del— potrebbe cambiare gli scenari. E davanti a cifre fuori mercato, anche i muri più solidi rischiano di incrinarsi.