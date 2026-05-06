ULTIM'ORA
Mercato, Wesley incanta e mezza Europa si muove: la Roma resiste, ma l’estate può cambiare tutto Pellegrini frena ancora: Parma a rischio, derby nel mirino per prendersi la Roma Calciomercato Roma, si cercano acquirenti per Ziolkowski Cobolli: “Vincere nella mia Roma sarebbe il sogno di una vita” Roma, Wizz Air porta i tifosi in volo con la squadra Calciomercato, dubbi sul riscatto di Salah-Eddine Gioia Soulé, l’argentino diventerà padre L’indirizzo di Gasp: sì a tutti i rinnovi. Anche El Shaarawy può restare Roma, comanda Malen. Gasperini senza freni in campo e fuori Summerville e Tzolis le idee del tecnico, ma prima le cessioni
CALCIOMERCATO
BREAKING

Mercato, Wesley incanta e mezza Europa si muove: la Roma resiste, ma l’estate può cambiare tutto

Redazione
Pubblicato 32 secondi fa il 06/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato, Wesley incanta e mezza Europa si muove: la Roma resiste, ma l’estate può cambiare tutto

Non è ancora tempo di trattative concrete, ma i segnali iniziano a essere chiari: quando un giocatore si impone così rapidamente, è inevitabile che i riflettori delle grandi d’Europa si accendano. In casa Roma, il nome caldo è quello di Wesley.

Mercato, mezza Europa su Wesley

Il laterale brasiliano ha attirato l’interesse di diversi top club grazie a un rendimento costante e di alto livello. Arrivato dal Flamengo per circa 30 milioni, il numero 43 si è preso subito la fascia, diventando imprescindibile per Gasperini. L’ultima prova contro la Fiorentina è solo l’ennesima conferma di un giocatore completo: spinta, tecnica, copertura e anche gol.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, al momento non sono arrivate offerte ufficiali, ma Arsenal, Barcellona, Manchester City, Real Madrid, Newcastle e Tottenham sono alla finestra. La Roma vorrebbe blindarlo e non ha alcuna intenzione di cederlo, ma l’estate — complice anche il palcoscenico del Mondiale — potrebbe cambiare gli scenari. E davanti a cifre fuori mercato, anche i muri più solidi rischiano di incrinarsi.

#Arsenal #asr #asroma #Barcellona #Gasperini #Manchester City #Mercato #Real Madrid #Roma #tottenham #wesely

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

181282 articoli

ARTICOLI CORRELATI