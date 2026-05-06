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DS Roma, D’Amico si chiama fuori: “Nessun contatto”

Redazione
Pubblicato 1 ora fa il 06/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
DS Roma, D’Amico si chiama fuori: “Nessun contatto”

Il casting per il nuovo direttore sportivo della Roma continua a muoversi tra indiscrezioni e smentite, segno di una situazione ancora tutt’altro che definita.

Roma, nessun contatto con D’Amico

Nelle ultime ore arriva una frenata importante su uno dei nomi accostati al club giallorosso. Secondo quanto riferito da Angelo Mangiante in diretta su Manà Manà Sport Roma, Tony D’Amico avrebbe negato qualsiasi contatto con la Roma: “Ho avuto modo di farmi una chiacchierata con il direttore sportivo dell’Atalanta, il quale mi ha smentito – a più riprese – che ci siano stati contatti con la Roma. Il diesse ha ancora un anno di contratto con i nerazzurri ed è molto coinvolto nel progetto“.

Lo stesso Mangiante ha poi espresso dubbi anche sull’altra pista calda, quella che porta a Giovanni Manna: “Su Manna dico che mi sembra molto difficile sfilare un dirigente ad Aurelio De Laurentiis“ .

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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