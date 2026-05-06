Il casting per il nuovo direttore sportivo della Roma continua a muoversi tra indiscrezioni e smentite, segno di una situazione ancora tutt’altro che definita.

Roma, nessun contatto con D’Amico

Nelle ultime ore arriva una frenata importante su uno dei nomi accostati al club giallorosso. Secondo quanto riferito da Angelo Mangiante in diretta su Manà Manà Sport Roma, Tony D’Amico avrebbe negato qualsiasi contatto con la Roma: “Ho avuto modo di farmi una chiacchierata con il direttore sportivo dell’Atalanta, il quale mi ha smentito – a più riprese – che ci siano stati contatti con la Roma. Il diesse ha ancora un anno di contratto con i nerazzurri ed è molto coinvolto nel progetto“.