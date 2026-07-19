Roma, assalto a Summerville: accelerazione decisiva. Garnacho resta sullo sfondo

La Roma è pronta a entrare nella fase decisiva per uno degli obiettivi principali del proprio mercato.
Summerville sempre più vicino
La trattativa per Crysencio Summerville entra nel vivo. Dopo l’apertura dell’esterno del West Ham al trasferimento nella Capitale, le parti avrebbero fatto passi avanti anche sul fronte dell’ingaggio. Il giocatore, inizialmente partito da una richiesta di circa 6 milioni di euro a stagione, avrebbe abbassato le proprie pretese, avvicinandosi così ai parametri economici della Roma.
Gli altri scenariSecondo quanto riportato da Lorenzo Pes sulle colonne de Il Tempo, la Roma sta cercando l’accelerazione decisiva per battere la concorrenza dell’Aston Villa, che dopo la ricca cessione di Morgan Rogers al Chelsea dispone di un importante tesoretto da reinvestire sul mercato. Sullo sfondo resta anche Alejandro Garnacho, ma il Chelsea continua a non aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto, complicando l’operazione.
Le uscite e gli altri obiettivi
Parallelamente, la dirigenza giallorossa continua a monitorare anche gli altri fronti. Con Artem Dovbyk sempre più vicino alla cessione, il primo nome per l’attacco resta Tresoldi. Sul fronte esterni, invece, si complica la pista Diego Moreira a causa delle elevate richieste economiche dello Strasburgo. Attenzione infine anche al mercato in uscita: la prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro di Manu Koné, seguito con interesse dal Manchester United.