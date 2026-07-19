Roma, battuta la Primavera per 6-0: doppietta per Dovbyk e Dybala

Questa mattina la Roma e la Primavera si sono affrontate per il primo test amichevole stagionale
In occasione dell’amichevole in famiglia, Gasperini sceglie di schierare un 3-4-2-1 con Svilar in porta; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso in difesa; Rensch e Angelino sugli esterni e Bah e Pisilli a completare il reparto. In attacco, la coppia Soulè–Cherubini alle spalle di Dovbyk.
La partitaNell’amichevole in famiglia tra la squadra di Gasperini e quella di Mattia Scala, ad avere la meglio è quella del tecnico torinese. Ad aprire le danze è Artem Dovbyk, su una palla servita da Matias Soulè. Anche l’argentino si iscrive alla tabella marcatori segnando allo scadere del primo tempo. Alla ripresa ci pensa Paulo Dybala che trasforma dal dischetto e sigla il 3-0. A segno va anche Bryan Cristante, fresco di rinnovo. Al 56′ Dybala batte di nuovo De Marzi e a chiudere le danze è Artem Dovbyk: è 6-0 per la Roma.