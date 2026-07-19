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Roma, battuta la Primavera per 6-0: doppietta per Dovbyk e Dybala

Redazione
Pubblicato 1 giorno fa il 19/07/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, battuta la Primavera per 6-0: doppietta per Dovbyk e Dybala

Questa mattina la Roma e la Primavera si sono affrontate per il primo test amichevole stagionale

In occasione dell’amichevole in famiglia, Gasperini sceglie di schierare un 3-4-2-1 con Svilar in porta; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso in difesa; Rensch e Angelino sugli esterni e Bah e Pisilli a completare il reparto. In attacco, la coppia SoulèCherubini alle spalle di Dovbyk.

La partita

Nell’amichevole in famiglia tra la squadra di Gasperini e quella di Mattia Scala, ad avere la meglio è quella del tecnico torinese. Ad aprire le danze è Artem Dovbyk, su una palla servita da Matias Soulè. Anche l’argentino si iscrive alla tabella marcatori segnando allo scadere del primo tempo. Alla ripresa ci pensa Paulo Dybala che trasforma dal dischetto e sigla il 3-0. A segno va anche Bryan Cristante, fresco di rinnovo. Al 56′ Dybala batte di nuovo De Marzi e a chiudere le danze è Artem Dovbyk: è 6-0 per la Roma.

 

#amichevole #asroma #Gasperini

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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