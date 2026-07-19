Roma, battuta la Primavera per 6-0: doppietta per Dovbyk e Dybala

Questa mattina la Roma e la Primavera si sono affrontate per il primo test amichevole stagionale

In occasione dell’amichevole in famiglia, Gasperini sceglie di schierare un 3-4-2-1 con Svilar in porta; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso in difesa; Rensch e Angelino sugli esterni e Bah e Pisilli a completare il reparto. In attacco, la coppia Soulè–Cherubini alle spalle di Dovbyk.

La partita

Nell’amichevole in famiglia tra la squadra die quella di, ad avere la meglio è quella del tecnico torinese. Ad aprire le danze è, su una palla servita da. Anche l’argentino si iscrive alla tabella marcatori segnando allo scadere del primo tempo. Alla ripresa ci pensache trasforma dal dischetto e sigla il 3-0. A segno va anche, fresco di rinnovo. Al 56′ Dybala batte di nuovoe a chiudere le danze è: è 6-0 per la Roma.