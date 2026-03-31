Dybala nel mirino del Boca: Paredes alimenta il sogno argentino

L’Argentina torna a chiamare Paulo Dybala. Mentre l’attaccante è alle prese con il recupero dall’infortunio al ginocchio, con l’obiettivo di rientrare prima della fine della stagione, dal suo Paese continua a crescere l’interesse per un possibile ritorno in patria.

A parlare apertamente della situazione è Leandro Paredes, suo ex compagno alla Roma, che ai canali ufficiali della Conmebol Libertadores ha espresso il desiderio di vedere la Joya con la maglia del Boca Juniors. Il fantasista giallorosso, il cui contratto è in scadenza a giugno e con il rinnovo ancora incerto, resta infatti al centro di diverse valutazioni sul proprio futuro.

Paredes: “Per me sarebbe un sogno”

Paredes ha spiegato: “Per me sarebbe un sogno. Anche lui è molto entusiasta. Ha un sogno da realizzare, lo stesso di suo padre. Ci sono molte cose in gioco che lo porteranno a decidere se venire o meno. Avrà le sue ragioni per farlo o meno. Da parte mia, spero che questo sogno si avveri, perché sarebbe molto importante per tutti“.

Poi un passaggio su amici e compagni che ha visto con la maglia del Boca e su ciò che rappresenta il club per lui: “Ho avuto la fortuna, nel corso della mia carriera, di incontrare tante persone con una forte passione per il Boca. Quando sono arrivato in Europa, uno dei primi a farmi “impazzire” con questo entusiasmo è stato Daniele De Rossi, che poi ho ritrovato anche al Boca. Lui aveva il sogno di poter venire un giorno a giocare lì, e alla fine è riuscito a realizzarlo. Anche Ander Herrera era sulla stessa linea. E poi Paul Pogba, Romelu Lukaku… sono tutte persone che mi hanno sempre trasmesso questa grande passione per il Boca, per la Bombonera. Quindi sì, posso dire che nella mia carriera ne ho incontrati davvero tanti. Ho un rapporto molto stretto con entrambi, soprattutto con Andre. E ora ho anche la fortuna di poter condividere questo percorso con Daniele: ci sentiamo spessissimo. Restano tutti profondamente legati a quello che rappresenta il Boca“.