Roma-Atalanta, Mancini vuole la Dea

Gianluca Mancini si allena parzialmente in gruppo e punta l’Atalanta. Gasperini valuta il recupero del difensore esploso con lui a Bergamo.
Nella giornata di ieri Mancini si è allenato parzialmente in gruppo, dando un chiaro segnale: di fronte alla Dea vuole esserci, tra l’altro da ex come Gasperini e Cristante. Il suo ritorno in campo, dopo la lesione all’adduttore della coscia destra rimediata contro l’Inter, è previsto nella trasferta di Bologna. Mancano però ancora quattro giorni e le speranze di un recupero lampo si sono alzate improvvisamente.
Mancini, le valutazioni in vista dell’AtalantaGian Piero Gasperini valuterà insieme allo staff medico della Roma i progressi del difensore. Perché bisogna evitare il rischio di una ricaduta. Ma le sensazioni sono positive. Ovviamente le gerarchie lì dietro sono definite, con Mancini, N’Dicka e Hermoso che saranno schierati in prima linea se stanno bene. Il tecnico, quindi, spera di poter contare sugli uomini con più esperienza, senza nulla togliere a Ghilardi.
L’Atalanta è stata il trampolino di lancio di Gianluca Mancini prima di sbarcare nella Capitale, militandoci per due stagioni. A Bergamo è esploso, a Roma è diventato grande, facendosi apprezzare per il suo carattere da guerriero, in stile Marco Materazzi, il suo idolo. Non a caso indossa la maglia numero 23. Nota a margine: in giallorosso Mancio è già a quota 20 centri, ma il gol dell’ex non l’ha ancora realizzato.
Cambiano gli allenatori, ma lui è sempre tenuto in altissima considerazione per il suo attaccamento alla maglia romanista. Gianluca, infatti, in passato ha giocato in condizioni che definire precarie è un eufemismo. A volte imbottito di antidolorifici, altre volte stringendo i denti tra maschere, bendaggi, cerotti e punti di sutura. Tanto da essere soprannominato “bandito” ai tempi di Mourinho. Il calciatore è tuttavia cresciuto, anche sotto questo punto di vista, dato che non rischierebbe di compromettere l’intero finale di stagione per sfidare i nerazzurri, nonostante stia facendo di tutto per avere il via libera.