Roma-Atalanta, Mancini vuole la Dea

Gianluca Mancini si allena parzialmente in gruppo e punta l’Atalanta. Gasperini valuta il recupero del difensore esploso con lui a Bergamo.

Nella giornata di ieri Mancini si è allenato parzialmente in gruppo, dando un chiaro segnale: di fronte alla Dea vuole esserci, tra l’altro da ex come Gasperini e Cristante. Il suo ritorno in campo, dopo la lesione all’adduttore della coscia destra rimediata contro l’Inter, è previsto nella trasferta di Bologna. Mancano però ancora quattro giorni e le speranze di un recupero lampo si sono alzate improvvisamente.

Mancini, le valutazioni in vista dell’Atalanta

valuterà insieme allo staff medico dellai progressi del difensore. Perché bisogna evitare il rischio di una ricaduta. Ma le sensazioni sono positive. Ovviamente le gerarchie lì dietro sono definite, conche saranno schierati in prima linea se stanno bene. Il tecnico, quindi, spera di poter contare sugli uomini con più esperienza, senza nulla togliere a

L’Atalanta è stata il trampolino di lancio di Gianluca Mancini prima di sbarcare nella Capitale, militandoci per due stagioni. A Bergamo è esploso, a Roma è diventato grande, facendosi apprezzare per il suo carattere da guerriero, in stile Marco Materazzi, il suo idolo. Non a caso indossa la maglia numero 23. Nota a margine: in giallorosso Mancio è già a quota 20 centri, ma il gol dell’ex non l’ha ancora realizzato.

Cambiano gli allenatori, ma lui è sempre tenuto in altissima considerazione per il suo attaccamento alla maglia romanista. Gianluca, infatti, in passato ha giocato in condizioni che definire precarie è un eufemismo. A volte imbottito di antidolorifici, altre volte stringendo i denti tra maschere, bendaggi, cerotti e punti di sutura. Tanto da essere soprannominato “bandito” ai tempi di Mourinho. Il calciatore è tuttavia cresciuto, anche sotto questo punto di vista, dato che non rischierebbe di compromettere l’intero finale di stagione per sfidare i nerazzurri, nonostante stia facendo di tutto per avere il via libera.

CORRIERE DELLO SPORT (Lorenzo Scalia)