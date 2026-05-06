Cobolli: “Vincere nella mia Roma sarebbe il sogno di una vita”

Flavio Cobolli si presenta agli Internazionali d’Italia da protagonista e racconta il legame con Roma, il Foro Italico e la passione giallorossa.

Roma gli scorre dentro, come la terra rossa del Foro Italico sotto le sue scarpe. Flavio Cobolli arriva agli Internazionali d’Italia da protagonista, con una prima parte di 2026 che lo ha visto crescere fino a diventare numero 12 del mondo: i quarti a Madrid, la finale a Monaco di Baviera e il titolo ad Acapulco, con la ciliegina del successo in doppio misto a Indian Wells insieme a Belinda Bencic. Il tutto dopo lo storico trionfo in Coppa Davis che ha chiuso il suo spettacolare 2025. Ma al di là dei risultati, c’è qualcosa che va oltre la classifica: il legame con la sua città.

Cobolli: “Giocare qui è un’emozione”

“Per me è un’emozione sempre diversa, perché ogni anno è come se fosse sempre la prima volta. Giocare sui bellissimi campi del Foro Italico, a casa mia e con il pubblico romano, non si può descrivere”.

Il suo avvio di stagione non è stato semplice, ma poi sono arrivati i risultati. “Sono partito con alti e bassi quest’anno, però sto cercando di trovare la costanza giusta. Sono contento dei miei ultimi risultati, ma posso fare meglio e spero di dimostrarlo già qui a Roma”.

A cinquant’anni dalla vittoria di Panatta, il presidente Binaghi dice che è arrivato il momento di vincere anche il singolare maschile negli Internazionali. Potrebbe essere lei, romano proprio come Adriano. “Sarebbe il sogno della mia vita tennistica; per questo sono molto concentrato e voglio dare il massimo. Però il livello è alto”.

A quali luoghi della sua Roma è particolarmente legato? “Inutile dire che sono legatissimo al mio circolo, il Parioli. Poi mi viene subito in mente lo Stadio Olimpico e il mio quartiere. Se penso a Roma mi vengono in mente anche i miei ristoranti tipici di fiducia, che non cambierei mai, perché sono molto abitudinario in generale”.

Come vive oggi il rapporto con la città? Che effetto le fa essere fermato dai suoi tifosi? “È sempre bello essere riconosciuti dai fan e scattare foto con loro. Poi i romani, come tutti gli italiani in generale, sono molto educati, quindi è sempre un piacere uscire e incontrarli per strada. Non mi darà mai fastidio”.

C’è qualcosa che farebbe in caso di vittoria al Foro Italico? “Sarebbe talmente una grande emozione che andrei rotolando verso lo Stadio Olimpico per la gioia”.

A proposito di Olimpico, l’altra sua grande passione è la Roma. Che ne pensa dell’addio di Ranieri e della fiducia dei Friedkin in Gasperini? “Mio padre mi ha sempre insegnato che la maglia è più importante di tutto. Andrei allo stadio a tifare la Roma anche se fosse ultima in classifica, quindi non mi interessano più di tanto i risultati e le varie polemiche. Questo significa essere ‘romanista fracico’, come lo intendo io”.

Meglio lo scudetto alla Roma l’anno prossimo o la sua vittoria al Foro Italico? “Meglio la mia vittoria in questi Internazionali. Non posso che rispondere così, visto quanto ci tengo, anche se per vedere la Roma vincere lo Scudetto farei comunque di tutto”.

IL MESSAGGERO (Graziano Urbani)