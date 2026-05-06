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Calciomercato, dubbi sul riscatto di Salah-Eddine

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 06/05/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Calciomercato, dubbi sul riscatto di Salah-Eddine

Il riscatto di Salah-Eddine da parte del PSV è a rischio. Il problema non è la volontà del club, ma l’incertezza del calciatore.

Diverse fonti dall’Olanda, tra cui l’Eindhovens Dagblad e il giornalista Mounir Boualin, riportano come la situazione tra il PSV Eindhoven e Anass Salah-Eddine sia più incerta che mai. Il laterale marocchino, in prestito dalla Roma, ha un riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Un’opzione che il club fresco campione dell’Eredivisie vorrebbe esercitare, con un contratto pronto per il calciatore fino al 2031. Il 24enne, però, sta valutando altre opportunità, e per questo potrebbe rifiutare la proposta e tornare nella Capitale per poi cercare offerte migliori. Il PSV dal canto suo si sta già muovendo per trovare un’alternativa, con Mats Rots del Twente e Deveron Fonville del NEC Nijmegen come candidati principali.

La stagione di Salah-Eddine

In questa annata, il nativo di Amsterdam ha giocato 1559 minuti distribuiti in 23 partite. Nonostante la presenza di Mauro Junior gli abbia impedito di fregiarsi dell’assoluta titolarità, il suo contributo è considerato dal PSV abbastanza valido da volerne la permanenza.

Con la maglia della Roma, invece, l’esterno mancino ha raccolto soltanto tre presenze da febbraio scorso, di cui due da titolare contro Parma e Empoli (con assist). In estate Gasperini lo ha valutato, esprimendosi in favore di una cessione.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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