Roma, Wizz Air porta i tifosi in volo con la squadra

Wizz Air lancia un concorso per i tifosi della Roma: in palio viaggio con la squadra a Verona, hotel e biglietti per la partita.

Wizz Air, official airline partner della Roma, lancia un concorso dedicato ai sostenitori giallorossi: un vincitore, insieme a un accompagnatore, avrà la possibilità di viaggiare con la squadra in occasione della trasferta di Verona. Il premio include volo A/R con il team, pernottamento in hotel e biglietti per la partita.

Per partecipare, i tifosi dovranno: seguire la pagina Instagram di, mettere “Mi piace” al post in evidenza dedicato al giveaway e commentare taggando un’altra persona. Al termine della selezione, il sorteggiato sarà contattato direttamente via social.

Per la promozione dell’iniziativa, la compagnia aerea ha scelto due partner d’eccezione come Il Corriere dello Sport e Calciatori Brutti, unendo informazione sportiva e intrattenimento digitale per amplificare il coinvolgimento della fanbase.

CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi)