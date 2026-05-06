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Gioia Soulé, l’argentino diventerà padre

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 06/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Gioia Soulé, l’argentino diventerà padre

L’annuncio di Matias Soulé sui social: presto diventerà padre. La Roma, intanto, torna al lavoro in vista della trasferta di Parma.

Matias Soulé ha annunciato sui social che diventerà padre. Nelle foto, pubblicate ieri, compare la fidanzata Milagros Sosa che mostra il pancione, insieme a una maglietta giallorossa con la scritta “Papi” e il suo numero, il 18. “Siamo qui ad aspettarti, per riempirti di tanto amore! Ti amiamo già tantissimo, Bauti”.

Gasp aspetta i recuperi di Pellegrini e Dovbyk

Vittoria alle spalle, la testa della Roma è focalizzata sulla trasferta insidiosa di domenica pomeriggio contro il Parma, mentre la Juventus farà visita al Lecce (non ancora salvo). Nel frattempo, la squadra è tornata in campo per il lavoro discarico.

Nessuna novità, solo la grande attesa per il ritorno in gruppo di Pellegrini, che sta intensificando gli sforzi per cercare di recuperare tra gli emiliani e la Lazio. Anche Dovbyk, tornato a Trigoria, spera di rientrare in gruppo nei prossimi giorni.

CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi)

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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