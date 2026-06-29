Il Mondiale del Brasile è entrato nel vivo e gli uomini di Ancelotti hanno intenzione di continuare a lungo il percorso nella competizione.

Questa sera, alle 19 italiane, si è disputata la seconda gara dei sedicesimi del Mondiale, che ha visto affrontarsi il Brasile e il Giappone. Partita piena di spettacolo e colpi di scena da entrambe le parti, soprattutto dal lato degli asiatici.

Martinelli allo scadere regala gli ottavi al Brasile