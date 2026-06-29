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Mondiale, il Brasile soffre contro il Giappone ma la spunta sul finale grazie a Martinelli

Redazione
Pubblicato 1 ora fa il 29/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mondiale, il Brasile soffre contro il Giappone ma la spunta sul finale grazie a Martinelli

Il Mondiale del Brasile è entrato nel vivo e gli uomini di Ancelotti hanno intenzione di continuare a lungo il percorso nella competizione.

Questa sera, alle 19 italiane, si è disputata la seconda gara dei sedicesimi del Mondiale, che ha visto affrontarsi il Brasile e il Giappone. Partita piena di spettacolo e colpi di scena da entrambe le parti, soprattutto dal lato degli asiatici.

Martinelli allo scadere regala gli ottavi al Brasile

La nazionale nipponica infatti, sorprende tutti al 29′ passando in vantaggio 0 a 1 grazie alla rete di Sano. La squadra di Ancelotti però non molla e mostra tutte le sue qualità e al 56′ trova la rete del pareggio grazie al veterano Casemiro. Decisivi anche in questa partita dei sedicesimi, come in quella di Canada e Sudafrica di ieri, sono stati gli ultimi minuti di recupero. La “Selecao“, infatti, riesce ad evitare i tempi supplementari grazie al gol di Martinelli al 95′ che regala il passaggio del turno agli ottavi, dove i “Verde Oro” affronteranno una tra Costa d’Avorio e Norvegia.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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