La Roma, nonostante nelle ultime ore ha chiuso alle cessioni dei vari big, dovrà comunque muoversi per le uscite di alcuni esuberi e tra questi c’è Salah-Eddine.
Il terzino marocchino sembrava destinato a rimanere al PSV, dopo l’anno passato in prestito garantendo al club capitolino una cessione di circa 8,5 milioni, ma il classe 2002, non ha trovato un accordo con gli olandesi ed è quindi rientrato a Trigoria.
Niente Salah-Eddine: il Betis punta Fran GarciaLa società, quindi, in questi giorni sta lavorando per trovare una destinazione adatta al giocatore marocchino e nelle ultime ore il Real Betis sembrava una delle favorite per accaparrarsi il calciatore. Come riportato da Matteo Moretto, però, tra i giallorossi e gli spagnoli non ci sarebbe nulla di avanzato. La Roma punta ad incassare una cifra leggermente superiore a quella pattuita con il PSV, ma al momento il Betis, non ha nessun interesse ad intavolare una trattativa con i capitolini per il terzino: l’obiettivo degli spagnoli è Fran Garcia, in uscita dal Real Madrid.