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Mercato, Alajbegovic strega la Serie A: Milan e Roma accelerano

Redazione
Pubblicato 1 giorno fa il 10/04/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Mercato, Alajbegovic strega la Serie A: Milan e Roma accelerano

Il mercato estivo inizia a prendere forma, Roma e Milan sembrano già intenzionate ad affrontarsi in un derby di mercato tutto italiano per il giovane  Kerim Alajbegovic. Il Bayer lo ha appena riscattato e fiuta l’ipotesi asta per far lievitare il prezzo del suo gioiellino. 

Mercato, Milan e Roma su Alajbegovic

Il nome di Kerim Alajbegovic continua a circolare con sempre più insistenza nel calcio italiano. Il talento bosniaco, dopo le recenti prestazioni che hanno acceso i riflettori su di lui, sta attirando l’interesse concreto di diversi club pronti a muoversi in anticipo.

A riportarlo è Antonello Gioia sulle colonne del Corriere dello Sport, che sottolinea come Milan e Roma abbiano già avviato i primi contatti esplorativi con l’entourage del classe 2005. Il Bayer Leverkusen, che lo ha riscattato dal Salisburgo per circa 8 milioni di euro, non lo considera incedibile ed è disposto ad ascoltare offerte, soprattutto alla luce di una valutazione già più che raddoppiata.

Le due italiane vogliono bruciare la concorrenza e anticipare eventuali aste future, anche perché un Mondiale da protagonista potrebbe far schizzare ulteriormente il prezzo del giovane. I rossoneri, così come i giallorossi, stanno lavorando sottotraccia per arrivare preparati al momento di sedersi al tavolo con il club tedesco.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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