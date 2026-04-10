Il mercato estivo inizia a prendere forma, Roma e Milan sembrano già intenzionate ad affrontarsi in un derby di mercato tutto italiano per il giovane Kerim Alajbegovic. Il Bayer lo ha appena riscattato e fiuta l’ipotesi asta per far lievitare il prezzo del suo gioiellino.

Mercato, Milan e Roma su Alajbegovic

Il nome dicontinua a circolare con sempre più insistenza nel calcio italiano. Il talento bosniaco, dopo le recenti prestazioni che hanno acceso i riflettori su di lui, sta attirando l’interesse concreto di diversi club pronti a muoversi in anticipo.

A riportarlo è, che sottolinea comeabbiano già avviato i primi contatti esplorativi con l’entourage del classe 2005. Il, che lo ha riscattato dal, non lo considera incedibile ed è disposto ad ascoltare offerte, soprattutto alla luce di una valutazione già più che raddoppiata.

Le due italiane vogliono bruciare la concorrenza e anticipare eventuali aste future, anche perché un Mondiale da protagonista potrebbe far schizzare ulteriormente il prezzo del giovane. I rossoneri, così come i giallorossi, stanno lavorando sottotraccia per arrivare preparati al momento di sedersi al tavolo con il club tedesco.