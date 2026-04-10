Dopo il successo al Dall’Ara contro il Bologna, Unai Emery ha colto l’occasione per soffermarsi su uno dei trasferimenti più chiacchierati dell’ultima sessione invernale.

Roma, Emery su Malen

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Unai Emery ha parlato apertamente del passaggio di Donyell Malen alla Roma, lasciandosi andare anche a una previsione significativa sul futuro dell’esterno olandese. Il tecnico dei Villans si è detto convinto che il giocatore potrà costruirsi un percorso importante in giallorosso. Ecco le sue parole:

“Era un buon accordo per noi e per lui, che voleva giocare da prima punta e noi con Watkins ci stiamo trovando bene. Avrei voluto tenerlo ma lui voleva giocare di più e me lo ha chiesto più volte. Ha avuto questa opportunità e sono contento per lui. È un ottimo giocatore e penso possa aver un’ottima carriera a Roma”.

Secondo lei, qual è lo stato del calcio italiano attuale?

“Non credo che il calcio italiano stia peggiorando, basti pensare all’Inter che ha fatto due finali di Champions, l’Atalanta ha vinto l’Europa League, la Roma con Mourinho ha fatto due finali consecutive. Poi ci sono grandi allenatori come Gasperini che è un maestro del 3-5-2. Ho imparato da lui”.

Che ne pensa del match di oggi?

“Il Bologna è stato migliore di noi nel primo tempo, siamo stati timidi e troppo bassi. Abbiamo provato tante palle lunghe ma non siamo riusciti a portare la partita dove volevamo, pur avendo le nostre occasioni e abbiamo concesso poco. Avevamo la sensazione di non meritare, mentre nel secondo tempo ci siamo sciolti e siamo andati molto meglio trovando anche il terzo gol. Bisogna comunque essere prudenti, il Bologna è già stato capace di rimontare ed è molto forte fuori casa. I primi novanta minuti sono andati molto bene, ma c’è grande rispetto per loro: davanti al nostro pubblico dobbiamo correggere gli errori commessi stasera”.