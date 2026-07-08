Greenwood, fumata grigia: il costo e l’ingaggio i nodi

Greenwood alza il tiro per quanto riguarda le richieste sull’ingaggio. La Roma fa muro e valuta il da farsi. Gasperini, intanto, è fiducioso.

Corriere della Sera (S.Valdarchi) – Aspettando quelli musicali, il primo tormentone estivo a Roma è Greenwood. E la sensazione è che il ritornello sia destinato a suonare ancora un po’, in attesa di scoprire il finale. Già, perché la distanza non riguarda solo Roma e Marsiglia, ma anche quella tra domanda e offerta per lo stipendio che l’inglese dovrebbe percepire. Chiariamo: i primi contatti tra Trigoria e l’entourage di Greenwood risalgono ormai a mesi fa e, se non un accordo, un’intesa di massima inizialmente sembrava raggiunta. Mason stesso aveva aperto alla destinazione. Negli ultimi giorni, però, l’aria intorno a Greenwood è cambiata e, in modo particolare, la posizione del padre-agente.

Gasperini fiducioso su Greenwood e il mercato

Complice la ricca proposta arrivata dal(intorno ai 7 milioni netti all’anno, più una generosa commissione), l’agente dista provando a tirare sull’ingaggio, punto non negoziabile per la. I Friedkin sono disposti ad accontentare Gasp con investimenti importanti, ma il club si è imposto un tetto salariale e non intende superare i 4,5 milioni (più bonus) messi sul piatto. D’altra parte, da Istanbul non possono accontentare la richiesta di 50 milioni del

Proprio di Greenwood, tra le altre cose, è stato chiesto conto ieri direttamente a Gasperini. Il tecnico era presente a un evento di Sky Sport a Milano e si è smarcato in modo agile su Mason: «Non è un giocatore della Roma», ha detto sorridendo. Gasp che è sembrato piuttosto fiducioso: «Dopo la Champions, vogliamo restare protagonisti. La proprietà vuole migliorare e D’Amico è impegnatissimo su tutti i fronti per dare soddisfazione ai tifosi». A proposito del ds, anche lui nelle ultime ore si è spostato a Milano per manovre di mercato. Un mercato, quello romanista, che si accenderà presto a detta di Gasperini: «Con D’Amico ci sentiamo molto, anche con i Friedkin il rapporto è diretto. Il Mondiale ha spostato un po’ l’attenzione, dalla settimana prossima si entrerà nel vivo del mercato».