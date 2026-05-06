Nel mirino c’è anche Summerville e ora Celik può rinnovare

Summerville del West Ham è uno dei nomi preferiti per la fascia sinistra. Nel frattempo si riaprono i dossier sui rinnovi, tra cui quello di Celik.

La Gazzetta dello Sport (F.Balzani) – Non smantellare la base, ma anche rinforzare il reparto offensivo. Tra le idee per il futuro della Roma di Gian Piero Gasperini spiccano due richieste che saranno ribadite nell’imminente incontro con i Friedkin.

La prima preoccupazione dell’allenatore giallorosso resta infatti quella di trovare elementi in grado di incidere di più in zona gol sulla falsariga di quanto ottenuto da. In attesa della scelta del nuovo direttore sportivo (i profili più graditi), il tecnico ha annotato due nomi in cima alla lista:deldel. Gli Hammers sono vicini alla retrocessione e potrebbero ritrovarsi a dover cedere l’olandese assistito peraltro dalla stessa agenzia di

Occhi anche in Italia dove è monitorato da tempodel, il centrocampista piace pure aldi. L’altro punto, ribadito dopo il successo con la, porta ai rinnovi. Oltre asalgono le quotazioni diche gode ancora del Decreto Crescita e sembra ora disposto ad abbassare le richieste.