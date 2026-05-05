L’esterno argentino romaniste, Matías Soulé ha appena annunciato sui suoi canali social che diventerà padre.

Il fantasista argentino e Mila Gros (sua compagna) hanno annunciato l’inizio della gravidanza che porterà Matias a diventare papà per la prima volta. Inoltre, nel carosello di foto che ha accompagnato l’annuncio di Soulé e la fidanzata ha colpito i tifosi, dopo le voci di mercato negli ultimi giorni sull’argentino, la scelta di utilizzare una maglia della Roma con il suo numero sulle spalle e la scritta “Papi”.

“Ti abbiamo sognato così tanto, ti abbiamo desiderato molto, tesoro. Ti aspettiamo qui per riempirti di tanto amore! Ti amiamo così tanto, Bauti!”