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Instagram, Soulé annuncia con una maglia della Roma che diventerà padre: “Ti abbiamo sognato così tanto” – FOTO

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 05/05/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Instagram, Soulé annuncia con una maglia della Roma che diventerà padre: “Ti abbiamo sognato così tanto” – FOTO

L’esterno argentino romaniste, Matías Soulé ha appena annunciato sui suoi canali social che diventerà padre.

Il fantasista argentino e Mila Gros (sua compagna) hanno annunciato l’inizio della gravidanza che porterà Matias a diventare papà per la prima volta. Inoltre, nel carosello di foto che ha accompagnato l’annuncio di Soulé e la fidanzata ha colpito i tifosi, dopo le voci di mercato negli ultimi giorni sull’argentino, la scelta di utilizzare una maglia della Roma con il suo numero sulle spalle e la scritta “Papi”.

Di seguito la foto e il messaggio della coppia su Instagram:

Annuncio social gravidanza, Matias Soulé e la fidanzata

“Ti abbiamo sognato così tanto, ti abbiamo desiderato molto, tesoro. Ti aspettiamo qui per riempirti di tanto amore! Ti amiamo così tanto, Bauti!”

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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