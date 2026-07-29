D’Amico punta Fresneda e Cacciamani

La Roma lavora per l’attacco e le fasce. Piace Fresneda dello Sporting come sostituto di Celik, occhi anche su Cacciamani. Il sogno resta Moreira.

Il Messaggero (D.Aloisi) – Castro ha sbloccato il mercato della Roma, ma il lavoro di D’Amico prosegue. Diverse ancora le caselle da occupare per accontentare Gasperini che vorrebbe almeno un altro volto nuovo entro venerdì, giorno della partenza per il Galles. Il ds è a caccia di esterni di centrocampo e soprattutto d’attacco. Nusa è ancora l’obiettivo numero uno ma neanche ieri ci sono stati passi in avanti. La richiesta da 60 milioni rimane alta. Sul taccuino sono diversi i nomi: in Bundesliga piacciono Leweling (Stoccarda) e Bahoya (Eintracht Francoforte). È stato offerto anche Martinelli dell’Arsenal, ma l’ingaggio da 11 milioni di euro lordi frena l’entusiasmo. In lista anche dei mister X sui quali c’è massima riservatezza.

Sulle fasce occhio a Fresneda