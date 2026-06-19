Calciomercato Roma, piace Molina per la fascia

Il nome nuovo per le corsie laterali è Nahuel Molina, già in Italia all’Udinese. Su di lui si registra anche l’interesse del Napoli.

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport la Roma sarebbe interessata al laterale destro argentino Nahuel Molina. Il classe ’98 può lasciare l’Atletico Madrid, dove è ormai la riserva di Marcos Llorente, e il suo è un profilo apprezzato da Gasperini. Su di lui anche il Napoli, ma i giallorossi sperano di prendere tempo grazie alla partecipazione del calciatore al mondiale con l’albiceleste.

Oltre a Molina c’è Dodò

Interesse dianche per un altro esterno destro, cioè il brasilianodella Fiorentina. Sulla carta è la società capitolina a essere avanti, poiché nonostante il gradimento diil ds dei partenopeiha un budget limitato per il ruolo in cui gli azzurri dispongono già die Politano.