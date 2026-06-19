ULTIM'ORA
Pisilli: “Vivo nel quartiere dove sono cresciuto. La Roma il mio sogno da bambino” Soulé-Ziolkowski: mosse Premier. Offerte al rialzo Gasp ha perso i dribbling, Greenwood li garantisce Il regalo di Pellegrini Celik dice sì, rinnovo in arrivo Calciomercato Roma, piace Molina per la fascia Roma, da Dybala a Greenwood ora comanda Ryan Friedkin La Roma non accetta scommesse Mondiali 2026, per la Svizzera ottavi a un passo: Bosnia ko nella sfida del Gruppo B Roma, Wesley punta al rientro: recupero in corso dopo lo stop muscolare
NEWS

Calciomercato Roma, piace Molina per la fascia

Redazione
Pubblicato 1 ora fa il 19/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, piace Molina per la fascia

Il nome nuovo per le corsie laterali è Nahuel Molina, già in Italia all’Udinese. Su di lui si registra anche l’interesse del Napoli.

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport la Roma sarebbe interessata al laterale destro argentino Nahuel Molina. Il classe ’98 può lasciare l’Atletico Madrid, dove è ormai la riserva di Marcos Llorente, e il suo è un profilo apprezzato da Gasperini. Su di lui anche il Napoli, ma i giallorossi sperano di prendere tempo grazie alla partecipazione del calciatore al mondiale con l’albiceleste.

Oltre a Molina c’è Dodò

Interesse di Napoli e Roma anche per un altro esterno destro, cioè il brasiliano Dodò della Fiorentina. Sulla carta è la società capitolina a essere avanti, poiché nonostante il gradimento di Allegri il ds dei partenopei Manna ha un budget limitato per il ruolo in cui gli azzurri dispongono già di Di Lorenzo e Politano.

#AS Roma #asr #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182288 articoli

ARTICOLI CORRELATI