Il futuro di Angeliño quasi sicuramente la prossima stagione sarà lontano dalla Roma e potrebbe vedere un ritorno in Spagna del terzino.
Dopo gli interessamenti di Betis Siviglia e Deportivo La Coruña emersi negli ultimi giorni, si aggiunge ora anche un’altra squadra spagnola nella lista dei club che seguono il terzino sinistro.
La Spagna chiama Angelino ma lui vuole convincere Gasperini
Secondo quanto riportato da TransferFeed
, l’Espanyol
avrebbe inserito il terzino della Roma
nella lista dei possibili rinforzi per la prossima stagione. Al momento non si registrano trattative avanzate, ma l’interesse conferma come il profilo dello spagnolo continui ad attirare l’attenzione di diversi club della Liga
. Nonostante i sondaggi dalla Spagna, la priorità di Angeliño
resta quella di iniziare il ritiro con la Roma
e mettersi a disposizione di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo di convincere il nuovo allenatore
e giocarsi le proprie chance in giallorosso.