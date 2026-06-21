ULTIM'ORA
Mourinho: “La Conference a Roma ha avuto un valore speciale. Una gara da rifare? La finale di Budapest” Il Marsiglia non fa sconti per Greenwood: “In molti pensano che lo svenderemo ma si sbagliano” Europeo U19, anche due romanisti tra i convocati dell’Italia di Bollini Calciomercato Roma, il Cagliari vuole Romano: cifre e dettagli sulla percentuale di rivendita Calciomercato Roma, Mannini ritorna dal prestito alla Juve Stabia Ritiro Roma, fissata l’amichevole estiva contro il Brighton: data e ora Dybala-Roma, accordo a un passo: maxi taglio dell’ingaggio e futuro giallorosso fino al 2029 Pulisic-Roma, arriva il muro di Amorim: il Milan lo considera incedibile Roma, torna di moda Disasi: Gasperini aspetta rinforzi per la difesa Koeman esalta Malen: “Può fare la punta e l’esterno, è un giocatore di grande valore”
NEWS
BREAKING

Mondiale, poker della Spagna contro l’Arabia e sedicesimi a un passo

Redazione
Pubblicato 4 giorni fa il 21/06/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mondiale, poker della Spagna contro l’Arabia e sedicesimi a un passo

La Spagna domina e vince 4 a 0 contro l’Arabia Saudita, riprendendosi dopo l’esordio amaro contro il Capo Verde.

La seconda partita del girone H tra la Spagna e l’Arabia Saudita ha visto trionfare le Furie Rosse, che volano in vetta alla classifica con 4 punti.

La Spagna si rifà dopo l’esordio amaro contro il Capo Verde e cala il poker

La partita è stata dominata da Yamal & Co. sin da subito, con proprio il giovane talento del Barcellona che trova la prima rete all’ 11′. A raddoppiare è Oyarzabal al 21′, che poco dopo al 24′ realizzerà la doppietta che chiuderà il primo tempo sul risultato di 3 a 0. Il secondo tempo si apre sulla stessa onda di come si è chiusa la prima frazione di gioco, con gli uomini di De La Fuente che calano il poker al 49′ grazie al tiro di Cucurella, deviato poi in rete da Altambakti.

#Arabia Saudita #asr #asroma #Roma #spagna

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

182434 articoli

ARTICOLI CORRELATI