La Spagna domina e vince 4 a 0 contro l’Arabia Saudita, riprendendosi dopo l’esordio amaro contro il Capo Verde.
La seconda partita del girone H tra la Spagna e l’Arabia Saudita ha visto trionfare le Furie Rosse, che volano in vetta alla classifica con 4 punti.
La Spagna si rifà dopo l’esordio amaro contro il Capo Verde e cala il poker
La partita è stata dominata da Yamal
& Co. sin da subito, con proprio il giovane talento del Barcellona
che trova la prima rete all’ 11′. A raddoppiare è Oyarzabal
al 21′, che poco dopo al 24′ realizzerà la doppietta che chiuderà il primo tempo sul risultato di 3 a 0
. Il secondo tempo si apre sulla stessa onda di come si è chiusa la prima frazione di gioco, con gli uomini di De La Fuente
che calano il poker al 49′ grazie al tiro di Cucurella
, deviato poi in rete da Altambakti
.