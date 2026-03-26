Turchia, Celik non convocato per la sfida playoff contro la Romania

La Turchia si prepara allo spareggio decisivo contro la Romania per centrare la qualificazione al prossimo Mondiale.

La Nazionale allenata da Vincenzo Montella però dovrà fare a meno del difensore della Roma, Zeki Celik, assente dai convocati per la sfida in programma alle ore 18:00. Il giocatore, già assente nell’ultimo match di campionato contro il Lecce, sta ancora smaltendo un affaticamento muscolare che fortunatamente non ha comportato lesioni. La vincente di oggi affronterà chi trionferà nell’incrocio tra Slovacchia e Kosovo, nell’ultimo step che assegnerà il pass per la fase finale della competizione.