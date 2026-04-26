ULTIM'ORA
Milan-Juventus, reti bianche a San Siro: 0-0 e bianconeri a +3 sulla Roma Evan Ndicka lascia il suo agente: “Gestirò da solo la mia carriera” Serie A, l’Inter da 0-2 a 2-2: il Torino rimonta e ferma la fuga nerazzurra Fabregas punge: “La Roma prende Malen, noi sempre gli stessi. Ma siamo lì” Che gioia per De Rossi, l’Ostiamare è in Serie C Serie A, il Como batte il Genoa e torna al quinto posto Roma, l’addio di Ranieri complica l’arrivo di Tarantino nel settore giovanile Serie A, Fiorentina e Sassuolo finisce senza nessun vincitore: Viola a +9 dalla retrocessione Calciomercato Roma, l’Osasuna fissa il prezzo per Munoz: “Non ascolteremo offerte al di sotto di 40 milioni” Caso AIA, l’Inter mette sotto esame l’episodio Ndicka-Bisseck
CALCIOMERCATO
BREAKING

Calciomercato Roma, l’Osasuna fissa il prezzo per Munoz: “Non ascolteremo offerte al di sotto di 40 milioni”

Redazione
Pubblicato 14 ore fa il 26/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato Roma, l’Osasuna fissa il prezzo per Munoz: “Non ascolteremo offerte al di sotto di 40 milioni”

Il Calciomercato estivo si avvicina sempre di più e arrivano aggiornamenti su un profilo seguito nelle scorse settimane dai giallorossi.

Tra i profili monitorati con attenzione nelle ultime settimane è tornato con forza il nome di Victor Munoz, esterno offensivo spagnolo classe 2003, già seguito dal club giallorosso durante la sessione invernale. Il giocatore dell’Osasuna è oggi uno dei talenti più interessanti del panorama iberico e potrebbe diventare un obiettivo concreto per l’estate.

La valutazione del calciatore per l’Osasuna

La sua situazione contrattuale, però, rende l’operazione complessa: è presente una clausola rescissoria da 40 milioni di euro e il Real Madrid detiene il 50% sulla futura rivendita, fattore che condiziona inevitabilmente qualsiasi trattativa. A chiarire la posizione del club spagnolo ci ha pensato il direttore sportivo: “Non ascolteremo offerte al di sotto di 40 milioni”.

Un messaggio chiaro che conferma come il futuro di Munoz sia tutt’altro che semplice da decifrare. Sul giocatore da registrare anche l’interesse del Sunderland di Ghisolfi.

#asr #asroma #Osasuna #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

181024 articoli

ARTICOLI CORRELATI