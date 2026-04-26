Il Calciomercato estivo si avvicina sempre di più e arrivano aggiornamenti su un profilo seguito nelle scorse settimane dai giallorossi.

Tra i profili monitorati con attenzione nelle ultime settimane è tornato con forza il nome di Victor Munoz, esterno offensivo spagnolo classe 2003, già seguito dal club giallorosso durante la sessione invernale. Il giocatore dell’Osasuna è oggi uno dei talenti più interessanti del panorama iberico e potrebbe diventare un obiettivo concreto per l’estate.

La valutazione del calciatore per l’Osasuna

è presente unae il, fattore che condiziona inevitabilmente qualsiasi trattativa. A chiarire la posizione del club spagnolo ci ha pensato il direttore sportivo: “Non ascolteremo offerte al di sotto di 40 milioni”.

Un messaggio chiaro che conferma come il futuro di Munoz sia tutt’altro che semplice da decifrare. Sul giocatore da registrare anche l’interesse del Sunderland di Ghisolfi.