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Serie A, l’Inter da 0-2 a 2-2: il Torino rimonta e ferma la fuga nerazzurra

Redazione
Pubblicato 8 ore fa il 26/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Serie A, l’Inter da 0-2 a 2-2: il Torino rimonta e ferma la fuga nerazzurra

Non è stata una serata semplice per l’Inter, che spreca un doppio vantaggio e si fa rimontare da un Torino mai domo.

Serie A, pareggio tra Inter e Torino

Un pareggio che non cambia troppo in vetta, ma che lascia qualche rimpianto ai nerazzurri per una gara che sembrava ormai chiusa. La squadra di Cristian Chivu era partita forte, trovando il vantaggio con Marcus Thuram su assist di Federico Dimarco. Nella ripresa il raddoppio di Yann Bisseck al 61’ sembrava aver indirizzato definitivamente la gara, ma il Torino di Roberto D’Aversa ha reagito con carattere.

I granata accorciano con il pallonetto di Giovanni Simeone e trovano il pari con il rigore trasformato da Nikola Vlasic dopo un fallo di mano di Carlos Augusto. Un 2-2 che consente comunque all’Inter di mantenere 10 punti di vantaggio sul Napoli, mentre il Torino festeggia la salvezza aritmetica.

#chivu #D’Aversa #Inter #Serie A #torino

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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