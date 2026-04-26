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Evan Ndicka lascia il suo agente: “Gestirò da solo la mia carriera”

Redazione
Pubblicato 7 ore fa il 26/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Evan Ndicka lascia il suo agente: “Gestirò da solo la mia carriera”

In un momento chiave della stagione della Roma, arriva una decisione personale importante da parte di Evan Ndicka.

Roma, fine collaborazione tra Ndicka e il suo agente

Il difensore giallorosso ha scelto di voltare pagina fuori dal campo, intraprendendo un nuovo percorso nella gestione della propria carriera. Attraverso il suo profilo Instagram, Evan Ndicka ha annunciato la fine della collaborazione con il suo agente Michael Ncho e con la società AMS Consulting: “Voglio informare tutti che, a seguito della fine della mia collaborazione con il mio ex agente, d’ora in poi proseguirò le mie attività professionali separatamente da loro. Da questo momento, gestirò personalmente la mia carriera”.

Una scelta significativa, soprattutto in una fase delicata per la Roma, impegnata nella corsa alle competizioni europee. Ndicka, punto fermo della difesa, ora sarà chiamato non solo a confermarsi in campo, ma anche a gestire in prima persona il proprio futuro, tra ambizioni professionali e crescita personale.

https://www.instagram.com/p/DXmqp6zDS9C/?igsh=c29ndHJjcGVqYnd2

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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