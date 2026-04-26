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Roma, l’addio di Ranieri complica l’arrivo di Tarantino nel settore giovanile

Redazione
Pubblicato 13 ore fa il 26/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, l’addio di Ranieri complica l’arrivo di Tarantino nel settore giovanile

L’addio di Claudio Ranieri potrebbe annullare l’arrivo di una nuova figura all’interno del settore giovanile giallorosso.

Massimo Tarantino, che a gennaio aveva annunciato all’Inter la decisione di lasciare la direzione del settore giovanile per trasferirsi alla Roma a giugno, potrebbe optare per un clamoroso dietrofront. Il dirigente aveva già definito un accordo con la Roma fino al 2031.

L’importanza di Ranieri nell’arrivo di Tarantino

L’operazione che avrebbe portato l’ex responsabile del settore giovanile neroazzurro però, era stata fortemente voluta da Claudio Ranieri. Con l’uscita di scena dell’ex Senior Advisor, la situazione è in evoluzione. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, potrebbe ora cambiare il futuro professionale di Tarantino, la cui mossa verso la Capitale non è più certa dopo il mutamento degli equilibri societari a Trigoria.

#asr #asroma #Inter #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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