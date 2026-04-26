Dopo l’autosospensione del capo degli arbitri Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva, è in corso un’indagine anche su una partita della Roma.

Protagonista indiretta della vicenda è l’Inter, visto che, tra le accuse, Rocchi avrebbe scelto arbitri graditi ai nerazzurri nella scorsa stagione. Come scrive La Gazzetta dello Sport, in casa Inter c’è molta indignazione per la vicenda. Oggi, prima della gara contro il Torino, non parlerà nessun nerazzurro. Le partite prese in esame in realtà finirono male per l’allora squadra di Inzaghi, battuta da Bologna e Milan: due k.o. che videro Lautaro e compagni salutare campionato e Coppa Italia.

L’episodio Ndicka-Bisseck