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Totti su Italia-Irlanda del Nord: “E chi ci pensa a stasera?”

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 26/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Totti su Italia-Irlanda del Nord: “E chi ci pensa a stasera?”

Manca sempre meno all’attesa sfida playoff tra Italia e Irlanda del Nord e l’importanza del match ha portato anche leggende della Roma a parlare della gara.

Due ex giallorossi hanno espresso il proprio punto di vista sulla semifinale playoff in programma alla New Balance Arena di Bergamo. Presente a Como per il Grand Slam Padel Show, Francesco Totti ha commentato l’impegno di stasera con la solita ironia che lo contraddistingue. In un video pubblicato dai canali social dell’evento ha risposto:

“Risultato e marcatori? E chi ci pensa a stasera, io già non arrivo a oggi. Chi segna segna basta che si vince“.

Di parere differente Diego Perotti che  ha azzardato una previsione su punteggio e marcatore: “Vince l’Italia 2-0 con doppietta di Retegui“.

#asr #asroma #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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