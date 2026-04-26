Serie A, il Como batte il Genoa e torna al quinto posto

A Marassi un discreto Genoa deve arrendersi al Como. La squadra di Fabregas colpisce al momento giusto e grazie allo 0-2 torna a pari punti con la Roma.

Sono state settimane non semplicissime per il Como complice la doppia, clamorosa delusione contro l’Inter, prima in campionato e poi in Coppa Italia. I lariani hanno però ritrovato la rotta giusta in Serie A grazie alla vittoria per 0-2 contro il Genoa. Decisivi i gol di Douvikas nel primo tempo, su un gran cross di Da Cunha, e di Diao nel secondo proprio nel momento migliore dei rossoblu.

La classifica del Como

Grazie ai 3 punti conquistati la compagine ditorna quindi al quinto posto quota 61 punti. Gli stessi della, che ha però lo svantaggio negli scontri diretti. La sfida contro ildella prossima settimana sarà cruciale per la corsa all’Europa.

Situazione invece tranquilla per il Genoa, anche se De Rossi sperava di poter festeggiare la salvezza matematica davanti ai propri tifosi. Con 11 punti di vantaggio dalla Cremonese, l’ufficialità deve ancora attendere.