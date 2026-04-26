Fabregas punge: “La Roma prende Malen, noi sempre gli stessi. Ma siamo lì”

In una corsa europea sempre più serrata, anche le parole degli allenatori iniziano a pesare. Dopo la vittoria del suo Como contro il Genoa, Cesc Fabregas ha acceso il confronto con le big.

Le parole di Fabregas dopo il Genoa

Durante il consueto post gara di Dazn , il tecnico lariano ha evidenziato il divario con squadre come la: “Siamo pochi, stiamo lottando dall’inizio della stagione con gli stessi, a differenza loro che hanno fatto mercato prendendo giocatori come Malen, Boga e Alisson”. Nonostante questo,ha ribadito con orgoglio il percorso della sua squadra: “Stiamo facendo un buon lavoro e non dobbiamo fermarci”.

L’allenatore delha poi allargato il discorso, mettendo in prospettiva la crescita del club: “Già solo competere con la Juve è qualcosa di importante. Noi veniamo dalla Serie B, venti mesi fa giocavamo contro il Cittadella, oggi ce la giochiamo con Roma e Juventus”. Parole che fotografano ambizione e consapevolezza, mentre il testa a testa perresta apertissimo.