Milan-Juventus, reti bianche a San Siro: 0-0 e bianconeri a +3 sulla Roma

Una sfida attesa che però non mantiene le promesse: a San Siro, Milan e Juventus si dividono la posta con uno 0-0 povero di occasioni e ritmo.
Serie A, pareggio tra Milan e Juve
Un punto che muove la classifica, ma che lascia più interrogativi che certezze per entrambe. Milan e Juventus non riescono mai ad accendersi davvero. L’unico sussulto arriva con il gol di Khephren Thuram, poi annullato per fuorigioco, episodio che di fatto rappresenta l’unico momento degno di nota della gara.Il pareggio consente al Milan di allungare a +6 sulla Roma, mentre la Juventus mantiene un margine di +3 proprio sui giallorossi e sul Como. Una serata bloccata che fotografa l’equilibrio, ma anche i limiti offensivi visti in campo.