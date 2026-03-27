Situazione rinnovi: per Hermoso, Cristante e Mancini firma in arrivo

LA GAZZETTA DELLO SPORT (Andrea Pugliese) – I punti fermi della Roma del futuro continueranno ad essere Bryan Cristante e Gianluca Mancini. Il rinnovo del contratto fino al 2029 (per entrambi) è oramai cosa fatta, si tratta solo di ufficializzarlo. Cristante è arrivato nella Capitale nel 2018, Mancini l’estate dopo, acquistati dall’Atalanta che aveva proprio Gian Piero Gasperini come allenatore.

In tutti questi anni, il centrocampista ha collezionato finora, il che lo colloca all’undicesimo posto della classifica di sempre. Il difensore è invece un po’ più giù, fermo a(diciannovesimo), ma con la possibilità di scavalcare prima di fine stagione dei pezzi di storia giallorossa come(314),(315) e(315 anche lui).

E con i loro rinnovi verrà ufficializzato anche quello di. Che, nello specifico, non è un rinnovo ma un’opzione unilaterale che la società ha a sua disposizione per poter estendere l’accordo con lo spagnolo