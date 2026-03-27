Mercato Roma: Carlos Augusto, l’uomo per Gasp

TUTTOSPORT (Nicolò Schira) – Con Zeki Çelik – seguito da Juve, Inter, Napoli, Galatasaray e Liverpool – sempre più lontano dal rinnovare il contratto, a Trigoria è già iniziata la caccia all’esterno. L’addio del turco, però, non dovrebbe far sbarcare nella Capitale un nuovo laterale destro, bensì un mancino, avendo comunque Wesley in quel ruolo. Durante il mercato invernale il club giallorosso aveva fatto un tentativo per Lorenzo Bernasconi, mettendo sul piatto 15 milioni, respinti però dall’Atalanta. Che nel frattempo ha blindato l’esterno classe 2003 fino al 2030.

Ecco perchéha messo gli occhi su quelche all’, nonostante le ottime prestazioni, fatica a trovare spazio da titolare con continuità. Motivo per cui il brasiliano si starebbe guardando intorno e, nonostante la proposta di un sostanzioso aumento dello stipendio dagli attuali 2,2 a 3,3 milioni a stagione, non avrebbe ancora accettato la proposta dei nerazzurri per allungare il legame fino al 2030. Sullo sfondo, però, c’è anche l’, che l’estate scorsa aveva già tentato di arrivare al classe 1999.

Carlos sembra dunque l’ideale come caratteristiche per il gioco gasperiniano. Non a caso proprio Gasp l’aveva richiesto qualche anno fa per la sua Dea, quando il laterale sinistro militava nel Monza. La sensazione è che se ne possa parlare nei prossimi giorni, quando la dirigenza romanista dialogherà col suo procuratore Riso in merito ai rinnovi (solo da completare e siglare) di altri due suoi assistiti, ovvero Mancini e Cristante.

In quell’occasione la Roma farà pure il punto della situazione in merito al futuro di Venturino. Il gioiellino classe 2006 si è ritagliato il suo spazio ed è molto stimato da Gasperini. Per questo i capitolini potrebbero procedere con l’attivazione del diritto di riscatto, 7 milioni, dal Genoa. Così come si registrano diverse sirene estere – Barcellona, Tottenham e Liverpool – per Evan N’Dicka. Per il centrale ivoriano servono, però, offerte dai 40 milioni di euro in su.