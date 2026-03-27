Roma, Zaragoza è un mistero

IL MESSAGGERO (Daniele Aloisi) – Bryan Zaragoza rischia seriamente di iscriversi alla lista delle tante meteore passate per Roma negli ultimi anni. Nulla di nuovo per carità, ma se pensiamo che Gian Piero Gasperini per sette mesi ha chiesto con insistenza un esterno sinistro è quantomeno curioso. L’ok del tecnico al suo acquisto era tuttavia arrivato più per mancanza di alternative che per altro. Un folletto di un metro e sessantacinque che si presentava con la nomea di re dei dribbling, ma fino ad oggi non si sono visti neanche quelli (solamente il 60% riusciti). Da febbraio, inoltre, ha realizzato un solo assist.

Nel frattempo i giallorossi hanno già spesoper il prestito oneroso, ai quali se ne dovrebbero aggiungere altri due in caso di cinque gol, con l’obbligo di riscatto ache scatterà in caso di qualificazione ine al 50% delle presenze da almeno 45 minuti. Nelle prime dieci è però partito titolare in tre occasioni e in due è stato sostituito alla fine del primo tempo. Calcoli alla mano, quindi, dovrebbe giocare dall’inizio sei delle restanti otto di campionato.

Difficile, soprattutto tenendo in considerazione che nelle ultime tre in Serie A non ha collezionato neanche un minuto. Si è visto in Europa League col Bologna, per i minuti finali nel secondo tempo supplementare, facendo storcere il naso a molti. Tra gli acquisti di gennaio è quello ad aver giocato di meno in campionato. Malen è fuori concorso (797 minuti), ma davanti a lui ci sono anche Venturino (154) e Vaz (138). Il francese ne ha tre in più di Bryan e col Lecce ha anche trovato la prima rete. Tra i presenti in rosa il solo Arena (23) è stato impiegato di meno.

Il 30 giugno saluterà, ma la Roma dovrà versare altri 500mila euro nelle casse del Bayern Monaco per il mancato riscatto. Lo spagnolo non è né l’unico che non è riuscito a convincere Gasperini. Sempre nelle varie sessioni di gennaio l’Atalanta – per citarne alcuni – pescò Kovalenko, Piccini, Mojica e Mihaila. Tutti calciatori che dopo appena sei mesi lasciarono Bergamo, così come Bakker e Kjaer. Il record, però, è di Skrtel che rescisse il contratto dopo un solo mese.

Prima dell’ex Celta Vigo per tappare il buco sulla sinistra era arrivato Bailey. Un’altra operazione disastrosa. Nelle prossime riunioni che ci saranno a Trigoria l’allenatore continuerà a chiedere garanzie sul futuro. Il centravanti c’è e non ci sono dubbi, ma per alzare la qualità servono profili del calibro di Donyell Malen e Matias Soulé. A proposito dell’argentino: anche ieri si è allenato con il resto del gruppo e sembra essersi messo alle spalle la pubalgia. Non arrivano buone notizie invece dal ritiro della Turchia. Çelik non ha ancora smaltito l’affaticamento al polpaccio destro e ieri non è stato convocato per la sfida controla Romania.