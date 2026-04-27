Il calciomercato estivo si avvicina sempre di più e dopo l’ultima riunione della FIGC è stata stilata la data ufficiale di apertura.
Il Consiglio Federale della FIGC, riunito oggi a Roma, ha ufficializzato le date delle sessioni di calciomercato per la stagione 2026/2027, definendo i confini temporali entro cui i club professionistici potranno operare.
Apertura anticipata del mercato
La finestra estiva
aprirà i battenti il 29 giugno
per concludersi alle ore 20:00 del 1° settembre
, mentre la sessione invernale
di riparazione si svolgerà dal 2 gennaio al 1° febbraio 2027.
Ora la Roma, che è già da settimane a lavoro per cercare i profili giusti per rinforzare la rosa
, dovrà gestire le sue trattative in entrata e in uscita all’interno di queste finestre.