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Calciomercato, la FIGC rilascia la data di apertura e chiusura

Redazione
Pubblicato 9 ore fa il 27/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Calciomercato, la FIGC rilascia la data di apertura e chiusura

Il calciomercato estivo si avvicina sempre di più e dopo l’ultima riunione della FIGC è stata stilata la data ufficiale di apertura.

Il Consiglio Federale della FIGC, riunito oggi a Roma, ha ufficializzato le date delle sessioni di calciomercato per la stagione 2026/2027, definendo i confini temporali entro cui i club professionistici potranno operare.

Apertura anticipata del mercato

La finestra estiva aprirà i battenti il 29 giugno per concludersi alle ore 20:00 del 1° settembre, mentre la sessione invernale di riparazione si svolgerà dal 2 gennaio al 1° febbraio 2027. Ora la Roma, che è già da settimane a lavoro per cercare i profili giusti per rinforzare la rosa, dovrà gestire le sue trattative in entrata e in uscita all’interno di queste finestre.

#asr #asroma #figc #Roma

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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