ULTIM'ORA
Settore giovanile, nessun dietrofront di Tarantino: sarà il nuovo responsabile giallorosso Assogna: “Gasperini spinge per i rinnovi dei senatori. La cessione di Koné sarebbe il male minore” Zaccagni preoccupa la Lazio: derby a rischio per il capitano Derby caldo già fuori dal campo: via alla seconda fase biglietti Roma, resa dei conti con Massara: il club guarda già al dopo Celik tiene in ansia la Roma: oggi gli esami decisivi e futuro in bilico La UEFA avverte l’Italia: in caso di commissariamento salta EURO2032 Mercato Roma, Gasperini indica in Dodo un obiettivo per le fasce Roma, niente riscatto per Zaragoza: lo spagnolo tornerà al Bayern Malen show: l’olandese è sulla scia di Batistuta
NEWS
BREAKING

Zaccagni preoccupa la Lazio: derby a rischio per il capitano

Redazione
Pubblicato 44 minuti fa il 27/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Zaccagni preoccupa la Lazio: derby a rischio per il capitano

Il conto alla rovescia verso il derby si arricchisce di un nuovo elemento di tensione, questa volta sul fronte biancoceleste.

Roma, Zaccagni in dubbio per il derby

A poche settimane dalla sfida più sentita della stagione, le condizioni fisiche dei protagonisti diventano inevitabilmente centrali. Secondo quanto comunicato dalla Lazio, Mattia Zaccagni ha riportato un trauma contusivo di media entità al quadricipite destro. Un problema che mette seriamente in dubbio la presenza del capitano per il Derby della Capitale, lasciando lo staff medico in attesa di ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

Le sue condizioni verranno monitorate con attenzione, ma il rischio di forfait resta concreto. Un’eventuale assenza peserebbe non poco sugli equilibri della sfida contro la Roma, considerando il ruolo chiave dell’esterno nello scacchiere offensivo laziale.

#asr #asroma #Derby #Lazio #Roma #Zaccagni

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

181044 articoli

ARTICOLI CORRELATI