Zaccagni preoccupa la Lazio: derby a rischio per il capitano

Il conto alla rovescia verso il derby si arricchisce di un nuovo elemento di tensione, questa volta sul fronte biancoceleste.
Roma, Zaccagni in dubbio per il derby
A poche settimane dalla sfida più sentita della stagione, le condizioni fisiche dei protagonisti diventano inevitabilmente centrali. Secondo quanto comunicato dalla Lazio, Mattia Zaccagni ha riportato un trauma contusivo di media entità al quadricipite destro. Un problema che mette seriamente in dubbio la presenza del capitano per il Derby della Capitale, lasciando lo staff medico in attesa di ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.Le sue condizioni verranno monitorate con attenzione, ma il rischio di forfait resta concreto. Un’eventuale assenza peserebbe non poco sugli equilibri della sfida contro la Roma, considerando il ruolo chiave dell’esterno nello scacchiere offensivo laziale.