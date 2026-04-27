Nessun dietrofront per Massimo Tarantino, diventerà il nuovo responsabile del settore giovanile della Roma.
A dispetto delle voci circolate negli ultimi giorni che ipotizzavano un possibile dietrofront del dirigente in seguito all’addio di Claudio Ranieri, il futuro in giallorosso dell’ex responsabile del settore giovanile dell’Inter sembra confermato. Secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale, l’oramai ex dirigente dell’Inter è pronto a legarsi alla società capitolina con un contratto quinquennale, la cui firma è attesa per i primi giorni di maggio.