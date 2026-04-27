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Settore giovanile, nessun dietrofront di Tarantino: sarà il nuovo responsabile giallorosso

Redazione
Pubblicato 18 secondi fa il 27/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Settore giovanile, nessun dietrofront di Tarantino: sarà il nuovo responsabile giallorosso

Nessun dietrofront per Massimo Tarantino, diventerà il nuovo responsabile del settore giovanile della Roma.

A dispetto delle voci circolate negli ultimi giorni che ipotizzavano un possibile dietrofront del dirigente in seguito all’addio di Claudio Ranieri, il futuro in giallorosso dell’ex responsabile del settore giovanile dell’Inter sembra confermato. Secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale, l’oramai ex dirigente dell’Inter è pronto a legarsi alla società capitolina con un contratto quinquennale, la cui firma è attesa per i primi giorni di maggio.

Il retroscena sulla scelta del responsabile del settore giovanile

Le voci su un possibile annullamento dell’accordo erano nate in concomitanza con l’interesse della Roma per Michele Sbravati, attuale responsabile del settore giovanile della Juventus. Il profilo di Sbravati sarebbe stato indicato direttamente da Gian Piero Gasperini, ma la proprietà ha preferito procedere spedita sull’operazione Tarantino, confermando l’assetto già pianificato.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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