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Roma, resa dei conti con Massara: il club guarda già al dopo

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 27/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, resa dei conti con Massara: il club guarda già al dopo

Aria di cambiamento a Trigoria, dove la rivoluzione societaria non sembra ancora conclusa. 

Roma, si pensa al dopo Massara

Dopo settimane turbolente, la Roma continua a ridefinire i propri equilibri interni, con scelte che potrebbero incidere profondamente sul futuro tecnico del club. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il rapporto tra Frederic Massara e la proprietà si sarebbe ormai incrinato, soprattutto dopo l’addio di Claudio Ranieri. Decisive anche le parole di Gian Piero Gasperini, scelto dai Friedkin come nuovo punto di riferimento tecnico, che ha ammesso la mancanza di sintonia con il direttore sportivo. Nonostante ciò, Massara non ha intenzione di dimettersi e continua a lavorare, con un viaggio a Londra finalizzato soprattutto alle operazioni utili per le plusvalenze entro il 30 giugno.

Nel frattempo, la Roma si muove già per il futuro: la caccia al nuovo direttore sportivo è partita. Tra i nomi valutati ci sono Cristiano Giuntoli, Tony D’Amico, Sean Sogliano e Giovanni Manna. Un segnale chiaro: a Trigoria si guarda già oltre, mentre il presente resta ancora da risolvere.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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