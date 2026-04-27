Celik tiene in ansia la Roma: oggi gli esami decisivi e futuro in bilico

Non solo il campo, ma anche l’infermeria tiene banco in casa Roma in questo finale di stagione.

Roma, oggi gli esami per Celik

Il momento è delicato e ogni dettaglio può fare la differenza, soprattutto quando si entra nella fase decisiva del calendario. Zeki Çelik sarà sottoposto oggi a esami strumentali dopo il problema muscolare accusato nella sfida contro il Bologna. Il terzino aveva lasciato il campo nel secondo tempo per un fastidio alla coscia destra, inizialmente valutato come precauzionale. Filtra un moderato ottimismo, ma solo gli accertamenti chiariranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

In casaresta dunque in dubbio la sua presenza per la gara contro ladel 4 maggio. In caso di forfait, è prontoa prendere il suo posto sulla fascia destra. Intanto, sullo sfondo, resta anche il tema futuro: con il contratto in scadenza e poche aperture per il rinnovo, le prossime settimane potrebbero segnare le ultime apparizioni diin giallorosso.