Dopo gli ultimi scossoni in società, la Roma si appresta a ripartire e lo fa anche visualizzando i possibili rinnovi di contratto di alcuni calciatori.

Durante la trasmissione delle 14 di Peppe Lomonaco, Stefano Petrucci e Giulio Cerza è intervenuto Paolo Assogna di Sky Sport che ha parlato della volontà di Gasperini di proseguire con la vecchia guardia giallorossa composta da Mancini, Pellegrini e Cristante.

Assogna: “L’allenatore vuole rifare tutta la fascia sinistra”

“Gasperini spinge per i rinnovi di Mancini, Pellegrini e Cristante. Il tecnico li considera affidabili, ne apprezza il sacrificio e il senso di appartenenza e li vuole al centro del progetto della sua Roma”.

Assogna ha poi aggiunto: “Tra le priorità dell’allenatore c’è quella di rifare totalmente la fascia sinistra, acquistando un quinto e un trequartista offensivo sinistro di piede destro. Gasperini ha poi fatto capire alla proprietà l’indispensabilità di un tridente offensivo pieno di qualità e quantità per costruire l’idea di calcio che ha in testa”.

Il giornalista di Sky Sport ha poi concluso: “L’allenatore è consapevole che vadano fatti dei sacrifici e la cessione di Konè sarebbe considerata il male minore”.