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Derby caldo già fuori dal campo: via alla seconda fase biglietti

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 27/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Derby caldo già fuori dal campo: via alla seconda fase biglietti

L’attesa per il derby della Capitale cresce giorno dopo giorno, anche se data e orario restano ancora da ufficializzare. 

Roma, al via la seconda fase per Roma-Lazio

L’attenzione dei tifosi si concentra sulla corsa ai biglietti, sempre più ambiti per una delle sfide più sentite della stagione. Come comunicato dalla Roma, è partita la seconda fase di vendita per Derby della Capitale allo Stadio Olimpico. Dopo una prima tranche, questa nuova finestra è riservata agli abbonati Plus, Classic Extra e ai possessori della AS Roma Card, che potranno assicurarsi un posto per la sfida.

La fase resterà attiva fino alle 12:59 di domani, segnando un passaggio chiave verso il tutto esaurito. Per la gara contro la Lazio, si prevede infatti un Olimpico gremito, pronto a fare da cornice a uno dei match più accesi del calcio italiano.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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