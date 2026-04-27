Derby caldo già fuori dal campo: via alla seconda fase biglietti

L’attesa per il derby della Capitale cresce giorno dopo giorno, anche se data e orario restano ancora da ufficializzare.

Roma, al via la seconda fase per Roma-Lazio

L’attenzione dei tifosi si concentra sulla corsa ai biglietti, sempre più ambiti per una delle sfide più sentite della stagione. Come comunicato dalla Roma, è partita la seconda fase di vendita per Derby della Capitale allo Stadio Olimpico. Dopo una prima tranche, questa nuova finestra è riservata agli abbonati Plus, Classic Extra e ai possessori della AS Roma Card, che potranno assicurarsi un posto per la sfida.