Una tensione crescente scuote il calcio italiano, tra dinamiche istituzionali e timori di possibili sanzioni internazionali.

UEFA, l’Italia rischia l’annullamento di EURO2032

Non si tratta ancora di una crisi conclamata, ma i segnali che arrivano da Nyon invitano alla prudenza, soprattutto in una fase già delicata per la governance del sistema calcistico. Come riportato dal Corriere della Sera, dopo il confronto di ieri tra la Lega Serie A e la UEFA avrebbe fatto emergere una posizione molto netta da parte del presidente Aleksander Čeferin: qualsiasi ipotesi di commissariamento della FIGC da parte della politica verrebbe considerata un’ingerenza grave. Un’eventualità che, stando alle indiscrezioni, porterebbe conseguenze pesanti come la revoca dell’assegnazione di UEFA Euro 2032 e persino l’esclusione dei club italiani dalle competizioni europee.