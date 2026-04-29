Roma, è pronto il bagno d’amore dell’Olimpico

Olimpico verso un nuovo pienone: quasi 60mila tifosi con la Fiorentina e derby lanciato verso il sold out. I numeri record dell’era Friedkin.

L’Olimpico si prepara ancora una volta a vestirsi di giallorosso. Non è più una notizia, ma la risposta del popolo romanista è arrivata puntuale. Nel momento decisivo della stagione. Prima la Fiorentina, poi il derby. I numeri parlano da soli e raccontano una fedeltà diventata ormai fenomeno. Contro la Viola si sfiorano già i 60mila spettatori, mentre per la Lazio la corsa al biglietto viaggia spedita verso l’ennesimo tutto esaurito.

I numeri incredibili durante l’era Friedkin

La vendita libera è partita con segnali chiarissimi: laresta un sogno vivo ma i tifosi dellavogliono continuare a crederci fino all’ultimo respiro. E in mezzo a tutta questa passione c’è anche, conquistato da un ambiente che sa incendiare le partite. Gli brillano gli occhi quando parla di questa piazza. L’eraha trasformato il rapporto tra club e tifoseria in qualcosa di profondo e continuo:, una macchina da entusiasmo che si è accesa definitivamente il 10 aprile 2022, nella prima gara sold out post Covid con capienza totale.

Da lì in poi, una rincorsa ininterrotta fatta di prezzi popolari e agevolazioni. I dati sono da capogiro: oltre 6 milioni e mezzo di presenze all’Olimpico distribuite tra campionato, coppe europee, Coppa Italia e perfino un’amichevole. Una media impressionante di 62mila spettatori a match, con incassi superiori ai 150 milioni di euro.Ora – per gli ultimi due atti casalinghi di un’annata lunga, intensa, consumata tra speranze, tensioni e rincorse – il copione si ripete.

CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi)