Roma, è pronto il bagno d’amore dell’Olimpico

Olimpico verso un nuovo pienone: quasi 60mila tifosi con la Fiorentina e derby lanciato verso il sold out. I numeri record dell’era Friedkin.
L’Olimpico si prepara ancora una volta a vestirsi di giallorosso. Non è più una notizia, ma la risposta del popolo romanista è arrivata puntuale. Nel momento decisivo della stagione. Prima la Fiorentina, poi il derby. I numeri parlano da soli e raccontano una fedeltà diventata ormai fenomeno. Contro la Viola si sfiorano già i 60mila spettatori, mentre per la Lazio la corsa al biglietto viaggia spedita verso l’ennesimo tutto esaurito.
I numeri incredibili durante l’era FriedkinLa vendita libera è partita con segnali chiarissimi: la Champions League resta un sogno vivo ma i tifosi della Roma vogliono continuare a crederci fino all’ultimo respiro. E in mezzo a tutta questa passione c’è anche Gasperini, conquistato da un ambiente che sa incendiare le partite. Gli brillano gli occhi quando parla di questa piazza. L’era Friedkin ha trasformato il rapporto tra club e tifoseria in qualcosa di profondo e continuo: 78 sold out in 107 incontri, una macchina da entusiasmo che si è accesa definitivamente il 10 aprile 2022, nella prima gara sold out post Covid con capienza totale.
Da lì in poi, una rincorsa ininterrotta fatta di prezzi popolari e agevolazioni. I dati sono da capogiro: oltre 6 milioni e mezzo di presenze all’Olimpico distribuite tra campionato, coppe europee, Coppa Italia e perfino un’amichevole. Una media impressionante di 62mila spettatori a match, con incassi superiori ai 150 milioni di euro.Ora – per gli ultimi due atti casalinghi di un’annata lunga, intensa, consumata tra speranze, tensioni e rincorse – il copione si ripete.