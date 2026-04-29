La sfida dell’Olimpico tra Roma e Fiorentina si avvicina e, come spesso accade, l’attenzione non è solo sui protagonisti in campo ma anche su chi dovrà dirigere l’incontro.

Roma-Fiorentina, arbitra Zufferli

Una designazione che, pur senza clamore, porta con sé numeri e precedenti interessanti. Secondo quanto comunicato dall’AIA, sarà Luca Zufferli a dirigere il match di lunedì sera tra Roma e Fiorentina, valido per la 35ª giornata di Serie A. Ad assisterlo ci saranno Rossi e Ceccon, con Rapuano nel ruolo di quarto uomo, mentre in sala VAR opereranno Di Paolo e Di Bello come AVAR. Il direttore di gara friulano ha già incrociato la Roma due volte in stagione, con un bilancio in equilibrio: una vittoria e una sconfitta.

Nel complesso, i precedenti con i giallorossi sorridono leggermente alla(3 vittorie e 2 ko), mentre anche lapresenta numeri simili con. Occhio anche al: condavanti al monitor, il bilancio romanista è piuttosto altalenante. Statistiche che non decidono le partite, ma che contribuiscono ad accendere il clima in vista di una sfida pesante nella corsa europea.