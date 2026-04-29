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Dybala verso l’addio: accordo preliminare con il Boca, Roma osserva il futuro della Joya

Redazione
Pubblicato 19 minuti fa il 29/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Dybala verso l’addio: accordo preliminare con il Boca, Roma osserva il futuro della Joya

Il futuro di Paulo Dybala torna al centro delle voci di mercato e, come spesso accade quando si parla dell’argentino, lo scenario si intreccia tra suggestioni romantiche e realtà contrattuali ancora tutte da definire.

Roma, accordo preliminare Dybala-Boca

La situazione resta delicata per la Roma, che dovrà gestire uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Secondo quanto riportato da ESPN, Paulo Dybala avrebbe già raggiunto un accordo preliminare con il Boca Juniors per un possibile trasferimento a parametro zero al termine del contratto con la Roma, previsto per giugno. L’indiscrezione parla di un’intesa di massima, che aprirebbe la strada a un ritorno in patria molto atteso dai tifosi argentini.

Lo stesso Dybala, nei giorni scorsi, aveva alimentato le speculazioni con parole prudenti ma significative, lasciando aperta la porta a un futuro alla Bombonera: “Sarebbe fantastico, non si sa mai”. Per ora resta concentrato sulla stagione in giallorosso, ma il tema rinnovo – o addio – sembra destinato a diventare uno dei nodi principali della prossima estate romanista.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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