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Inter-Roma, ombre sul VAR: la Procura vuole vederci chiaro

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 29/04/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Inter-Roma, ombre sul VAR: la Procura vuole vederci chiaro

Una vicenda tutt’altro che banale torna a far discutere il calcio italiano, riportando sotto i riflettori uno degli episodi arbitrali più controversi della scorsa stagione.

Inter-Roma, la procura richiede i file audio e video

Non una semplice polemica da campo, ma un’indagine che potrebbe avere risvolti ben più profondi sul sistema arbitrale. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, la Procura di Milano ha richiesto audio e video originali relativi a Inter-Roma per fare luce sull’episodio del contatto tra Evan Ndicka e Yann Bisseck, che non portò alla concessione di un rigore per i nerazzurri. Al centro dell’attenzione ci sarebbe il comportamento del supervisore VAR Andrea Gervasoni, accusato da alcuni testimoni di aver “bussato” al vetro della sala per scoraggiare i varisti dal richiamare l’arbitro Michael Fabbri. Un gesto che, se confermato, aprirebbe interrogativi seri sul rispetto del protocollo.

L’indagine si inserisce in un quadro più ampio che coinvolge anche l’ex designatore Gianluca Rocchi e diversi direttori di gara, tra cui Luigi Nasca, Rodolfo Di Vuolo e Daniele Paterna. Gli inquirenti vogliono capire se alcune decisioni e designazioni possano essere state influenzate, con possibili implicazioni anche sul piano della frode sportiva. Una storia ancora tutta da chiarire, ma che rischia di lasciare strascichi pesanti.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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