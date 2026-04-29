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Mercato, Ndicka può partire: il Bournemouth di Tiago Pinto fiuta l’affare

Redazione
Pubblicato 52 minuti fa il 29/04/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Mercato, Ndicka può partire: il Bournemouth di Tiago Pinto fiuta l’affare

La Roma continua a muoversi sul filo del Fair Play Finanziario e tra i nomi caldi in uscita spunta anche quello di un titolare.

Mercato, Ndicka nel mirino del Bounemouth

Non è ancora una trattativa concreta, ma le prime sirene dalla Premier iniziano a farsi sentire con insistenza. Secondo quanto riportato da 225 Foot, Evan Ndicka sarebbe finito nel mirino del Bournemouth, oggi guidato a livello dirigenziale da Tiago Pinto. Il difensore ivoriano, arrivato a parametro zero nel 2023, rappresenta una delle plusvalenze più “pulite” a disposizione del club giallorosso, chiamato a generare circa 80 milioni entro fine giugno per rientrare nei parametri UEFA.

La sua valutazione oscilla tra i 35 e i 40 milioni di euro, anche se una parte dell’incasso – circa il 20% – spetterebbe al giocatore. Una possibile cessione che metterebbe la Roma davanti a un bivio: incassare subito per sistemare i conti oppure puntare sulla continuità tecnica. In ogni caso, il futuro di Ndicka si preannuncia come uno dei dossier più caldi dell’estate giallorossa.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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