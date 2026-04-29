La Roma continua a muoversi con prudenza sul mercato, soprattutto in difesa, dove il futuro di alcuni titolari resta in bilico.

Mercato, Dweh per il dopo Ndicka

Non una priorità immediata, ma una pista che racconta come il club stia già pianificando possibili alternative. Secondo quanto riportato da transferfeed.com, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Sampson Dweh, centrale classe 2000 attualmente in forza al Viktoria Plzeň. I primi contatti esplorativi sarebbero già stati avviati da Massara, con il club ceco che valuta il difensore circa 8 milioni di euro.